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Aleyna Tilki'den şimdi de sergi pozu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Verdiği bikinili pozlarla ve yaptığı garip açıklamalarla dikkat çeken Aleyna Tilki gittiği sergide yine garip pozlar verdi. Tilki'nin pozu ve paylaşımı yine olay oldu

Aleyna Tilki'den şimdi de sergi pozu

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, gittiği bir sergide yerde yer alan eserin yanına uzanıp aynı pozu veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Genç şarkıcı, ilginç pozuna, “Tam tersinin doğru olduğunu bilmektir hayat ve buna göre tam tersi de doğrudur…” notunu düştü.

Tilki’nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından “Aleyna sanat için poz verdi” olarak yorumlandı.

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Tilki'nin paylaşımlarına yorum yağdı.

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