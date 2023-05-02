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  4. Aleyna Tilki'den sonra anne Havva Öztel de paylaştı! Mini şortuyla pozuna beğeni yağdı

Aleyna Tilki'den sonra anne Havva Öztel de paylaştı! Mini şortuyla pozuna beğeni yağdı

02.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırları pozları gündemdeyken bir poz da anne Havva Öztel'den geldi. Genç kızlara taş çıkartan pozlarıyla dikkat çeken anne Öztel'i görenler "Anne kız çok güzelsiniz" dedi.

Aleyna Tilki'den sonra anne Havva Öztel de paylaştı! Mini şortuyla pozuna beğeni yağdı

Bir süre Amerika'da kalacak olan Aleyna Tilki yine gündem olan pozlara imza attı. İç çamaşırıyla şezlong pozu veren Tilki gündemdeyken anne Havva Öztel'den de iddialı pozlar geldi.

Zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi yine adından söz ettirdi.

Genç kızlara taş çıkartan anne Öztel bu sefer mini şortuyla pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler "Annesi de kızı da güzel", "Abla kardeş gibisiniz", "Kızınız da siz de cesursunuz" yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki şezlongta iç çamaşırıyla poz verdi! Yine adından söz ettirdi Aleyna Tilki şezlongta iç çamaşırıyla poz verdi! Yine adından söz ettirdi

Havva Öztel geçtiğimiz aylarda kızı gibi şarkıcılığa soyunmuş ve sesiyle beğeni toplamıştı.

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Aleyna Tilki anne

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