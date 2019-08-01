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Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Genç yaşında şöhreti tadan ve yaptığı şarkılarla kariyerinde başarılı adımlar atan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla sosyal medyada günün konusu oldu.

Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Twitter hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla çoğu kez kendisinden söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden attığı son tweetlerle yine ne kadar farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koydu. Modern şehrin temposuna ve doğal hayattan insanı uzaklaştıran yapısına atıfta bulunan Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.

İşte Aleyna’nın o tweetleri:

“Burada çoban olan ama telefonu da olan bi kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”

aleyna-ic

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki çoban

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