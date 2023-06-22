Aleyna Tilki'den tatil pozları! Bikinisi küçük geldi

Selin Ciğerci'nin yazlığından sonra Kaş'a tatile giden Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Kaş esnafıyla sorun yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Tilki'den tatil pozları geldi.
Olimpos'tan pozlarını paylaşan Aleyna Tilki üzerine küçük gelen bikinisiyle yine olay olmayı başardı.
Bir ağacın üzerine çıkıp oradan da doğa içinde pozlar veren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.
Aleyna Tilki'ye bazı hayranları ise "Bikini kötü durmuş", "Bikiniyi düzeltsen fotolar harika olurdu" yorumları geldi.
Tilki geçtiğimiz günlerde de bir paylaşım yaparak "İçindeki düzensizliği bende bi kusur bularak yok edemezsin" demişti.