MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den tatil pozları! Bikinisi küçük geldi

Aleyna Tilki'den tatil pozları! Bikinisi küçük geldi

22.06.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki son olarak Selin Ciğerci'nin yazlığına misafir olmuştu. Tatiline devam eden Tilki üzerine küçük gelen bikinisiyle pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki'den tatil pozları! Bikinisi küçük geldi

Selin Ciğerci'nin yazlığından sonra Kaş'a tatile giden Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Kaş esnafıyla sorun yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Tilki'den tatil pozları geldi.

1

Olimpos'tan pozlarını paylaşan Aleyna Tilki üzerine küçük gelen bikinisiyle yine olay olmayı başardı.

2

Bir ağacın üzerine çıkıp oradan da doğa içinde pozlar veren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.

3

POZLARINA YORUM YAĞDI

Aleyna Tilki'ye bazı hayranları ise "Bikini kötü durmuş", "Bikiniyi düzeltsen fotolar harika olurdu" yorumları geldi.

Tatil pozlarıyla mest etti! "Yakıyorsun bizi" Tatil pozlarıyla mest etti! "Yakıyorsun bizi"

4

Tilki geçtiğimiz günlerde de bir paylaşım yaparak "İçindeki düzensizliği bende bi kusur bularak yok edemezsin" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te kaza! Ana kadroya girmek için yemek yaptığı sırada...MasterChef'te kaza! Ana kadroya girmek için yemek yaptığı sırada...
'Şırdancı Mehmet'e kara liste şoku!'Şırdancı Mehmet'e kara liste şoku!
Tarzıyla büyüledi! Bakan dönüp bir daha baktı Tarzıyla büyüledi! Bakan dönüp bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

Bakanların 'A takımı' belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakanların 'A takımı' belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...

İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...

Ünlü çift evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Ünlü çift evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Memati'nin sevgilisiydi! Yıllara meydan okuyor

Memati'nin sevgilisiydi! Yıllara meydan okuyor

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.