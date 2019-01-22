MAGAZİN

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Amerika'da albümü için çalışmalar yapan Aleyna Tilki dünyaca ünlü isimlerin birlikte çalıştığı vokal koçuyla anlaştı.

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

İlk albümünün kayıtları için Amerika’ya giden Aleyna Tilki, Major Lazer’ın ardından sürpriz bir isimle daha işbirliği yaptı.

Ünlü müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlığında olan Aleyna Tilki, kayıtlara önemli bir isimle hazırlandı.

Genç şarkıcı vokal koçu olarak Jennifer Lopez, Selena Gomez ve Fergie gibi birçok yıldızla çalışan Stevie Mackey ile anlaştı.

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Albüm kayıtlarına Los Angeles’ta devam eden Tilki, Mackey ile havuz başında çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’ın Story bölümünde paylaştı: “Amerika’nın en büyük vokal koçu. Kendimi kral gibi hissediyorum.”

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