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  4. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 16:28
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Her açıklaması, her paylaşımı olay olan Karadağlı şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu. Zeyno Karadağlı katıldığı yarışmada ikinci oldu.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Karadağlı şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu.

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Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 18 yaşında kocaman bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

KIZI 2

BABASINDAN TEBRİK

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı'yı babası sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti. Kızının fotoğrafını paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım. Yolun hep açık başarıların her daim senle olsun" dedi.

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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'ya sosyal medyada; 'hem güzel hem yetenekli', 'tebrikler Zeyno' gibi yorumlar yapıldı.

KIZI 3

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Tamer Karadağlı
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