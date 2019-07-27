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Aleyna Tilki: Eskiden bir tane vardı, şimdi biraz arttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, "Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

Aleyna Tilki: Eskiden bir tane vardı, şimdi biraz arttı

Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nde gündüz sürat tekneleri ve su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleri ırmakta gösteriler yaptı.

Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından ise Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.

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Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Cem Belevi, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Belevi, hasta olmasına rağmen Manavgat'a gelmekten ve kalabalık topluluğa konser vermekten mutlu olduğunu söyledi. Cem Belevi'ye İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, plaket ve çiçek takdim etti.

Daha sonra ise Aleyna Tilki sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

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Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Aleyna Tilki'ye de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, plaket ve çiçek verdi. Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip, alandan ayrıldı.

Festival kapsamında bugün Gökçe ve Edis, yarın da Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Antalya

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