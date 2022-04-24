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  4. Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti

24.04.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, 23 Nisan kutlarken yaptığı paylaşımla tepki çekti. İç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki'yi görenler "Bu vaziyette mi kutluyorsun?" yorumları yağdı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti

Aleyna Tilki Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmezken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Aleyna Tilki son olarak 23 Nisan kutladı. Ünlü şarkıcı iç çamaşırlı pozuyla bir paylaşım yapınca tepki çekti.

Aleyna Tilki paylaşımına "Buuugün 23 nisaaan hep neeşeyle doluyooor insaaaan (keşke biraz da çocuk işçiler,açlıkla ve sevgizilikle büyüyenler neşeli günler geçirse….)" yazdı.

Aleyna Tilki'nin kutlamasında yazdığı nottan ziyade pozu konuşuldu. İşte tepki çeken fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları:

MYKŞ

  • Bu vaziyette mi kutluyorsun biraz edep yahu!
  • Şu kıza biri pantolon alsın
  • 23 Nisan'ı da böyle kutlayanı ilk kez görüyorum
  • Bu ne rezillik ya ayıptır ayıp
  • Dudağa az daha dolgu lütfen az olmuş
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Aleyna Tilki
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