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  4. Aleyna Tilki iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Kasık dekoltesi dikkat çekti

Aleyna Tilki iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Kasık dekoltesi dikkat çekti

18.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Son dönemde müzik sektöründe çektiği zorlukları paylaşan ve sahnelerden alıkonulduğunu söyleyerek isyan eden Aleyna Tilki şimdi de iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Pembe taytı ve büstiyeriyle poz veren ünlü ismin kasık dekoltesi de dikkat çekti.

Dillere pelesenk olan şarkıları, iddialı tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son olarak pembe tarzıyla dikkat çekti. Pembe bir tayt ve pembe bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

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Aleyna Tilki'nin göbek ve kasık dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı. Genç yıldızın pozlarına sosyal medyada; 'Pink Aleyna'yı özlemişiz', 'Barbie gibisin', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi.

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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

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Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

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Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

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