Aleyna Tilki konserinde dikkat çeken an!

Konser alanında açılan 'Sarılalım mı Aley Baba?' pankartı ise dikkat çekti.

İzmir Optimum AVM tarafından düzenlenen ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki sevenlerine unutulmayacak bir gün yaşattı.