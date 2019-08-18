MAGAZİN

Aleyna Tilki konserinde dikkat çeken an!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2019 19:59 | Son Güncelleme

İzmir’de ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.

Konser alanında açılan 'Sarılalım mı Aley Baba?' pankartı ise dikkat çekti.

Aleyna Tilki konserinde dikkat çeken pankart

İzmir Optimum AVM tarafından düzenlenen ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki sevenlerine unutulmayacak bir gün yaşattı.
Aleyna Tilki’ye hayranları yoğun ilgi gösterirken, konser alanı saatler öncesinden doldu. Aleyna Tilki’nin sahneye çıkmasıyla ise coşku tavan yaptı.
Konser alanını dolduran vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Aleyna Tilki’nin dans şovları da izleyenlerden büyük alkış aldı. Ünlü popçu sevilen şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri de seslendirdi.
İzmirlilerle birlikte coşan Tilki, bir saat boyunca İzmir Optimum AVM’de müzik keyfini zirveye taşıdı.
Konser alanında açılan 'Sarılalım mı Aley Baba?' pankartı ise dikkat çekti.
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