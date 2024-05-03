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  4. Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex de Souza'nın yeni adresi Antalyaspor... Sergen Yalçın'ın yerine geliyor

Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex de Souza'nın yeni adresi Antalyaspor... Sergen Yalçın'ın yerine geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.05.2024 19:21
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Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'yı takımın başına getireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına ismini altın harflerle yazdırmayı başaran Alex de Souza kariyerini teknik direktör olarak sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam için Türkiye'ye tekrar döneceği iddia edilirken, ismi çok sürpriz bir takımla anılmaya başlandı.

SERGEN'İN YERİN ALEX GELİYOR!

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Radyospor'un haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi.

BİR HAFTADIR TÜRKİYE'DE

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Ulaşılan bilgilere göre Antalyaspor, mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile geçtiğimiz iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

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2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı. Burada harika işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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