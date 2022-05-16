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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz! "Annesi kızından daha güzel"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz! "Annesi kızından daha güzel"

16.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızı kadar konuşuluyor. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşanan Havva Öztel, Instagram pozlarıyla tozu dumana katıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz! "Annesi kızından daha güzel"

44 yaşındaki 2 genç kız annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde deniz kenarından kumların üstünde paylaşım yapan Havva Öztel bu defa göbek dekolteli poz verdi.

DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Havva Öztel düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Göbek dekolteli poz veren Öztel'in o pozuna, "Annesi kızından daha güzel", "Maşallah çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Aslen Trabzonlu olan Havva Öztel, Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yapıyordu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Öztel, kızlarıyla paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz!

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Aleyna Tilki
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