Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbek dekolteli poz! "Annesi kızından daha güzel"

44 yaşındaki 2 genç kız annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde deniz kenarından kumların üstünde paylaşım yapan Havva Öztel bu defa göbek dekolteli poz verdi.

DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Havva Öztel düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Göbek dekolteli poz veren Öztel'in o pozuna, "Annesi kızından daha güzel", "Maşallah çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Aslen Trabzonlu olan Havva Öztel, Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yapıyordu.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Öztel, kızlarıyla paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





