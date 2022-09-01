Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"

Aleyna ve Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına giriş yaptı. Kızı ünlü olmadan evvel bir okulda müdür yardımcılığı yapan Öztel, şimdilerde hem müzik yolculuğu hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Havva Öztel masaya uzanarak göğüs dekolteli poz verdi.

Öztel'in sevenleri o poza, "Muhteşem", "Hollywood artistleri eline su dökemez" gibi yorumlar yaptı.

Öztel kızlarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

43 yaşındaki Havva Öztel, cesur paylaşımlarını tekrarlamaya devam ediyor.

Bir dönem değişimiyle oldukça konuşulmuştu.





