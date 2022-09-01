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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"

01.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hem kendi şöhretiyle hem de annesinin sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Kızı Aleyna Tilki'ye her daim destek olan Havva Öztel, cesur paylaşımlarıyla ilgi çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi! "Hollywood artistleri eline su dökemez"

Aleyna ve Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına giriş yaptı. Kızı ünlü olmadan evvel bir okulda müdür yardımcılığı yapan Öztel, şimdilerde hem müzik yolculuğu hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Havva Öztel masaya uzanarak göğüs dekolteli poz verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Öztel'in sevenleri o poza, "Muhteşem", "Hollywood artistleri eline su dökemez" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Öztel kızlarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

43 yaşındaki Havva Öztel, cesur paylaşımlarını tekrarlamaya devam ediyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Bir dönem değişimiyle oldukça konuşulmuştu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

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