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Aleyna Tilki, kardeşi Ayça ile yaptığı rap şarkıyı paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, kardeşi Ayça ile yaptığı rap şarkıyı Instagram hesabından paylaştı.

Müzik eğitimi için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni şarkısını paylaştı. Kardeşi Ayça ile birlikte yaptığı rap şarkıyı takipçileriyle paylaşan Tilk, "Ben Amerikadayken, kardeşim Ayça’yla yaptığımız şarkımız çıksın mı? Amerika’daki yoğunluğumdan dolayı klip çekemeyiz ama klipsiz çıkabilir sanki" notunu yazdı.

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