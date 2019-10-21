Aleyna Tilki, kardeşi Ayça ile yaptığı rap şarkıyı paylaştı

Müzik eğitimi için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni şarkısını paylaştı. Kardeşi Ayça ile birlikte yaptığı rap şarkıyı takipçileriyle paylaşan Tilk, "Ben Amerikadayken, kardeşim Ayça’yla yaptığımız şarkımız çıksın mı? Amerika’daki yoğunluğumdan dolayı klip çekemeyiz ama klipsiz çıkabilir sanki" notunu yazdı.
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