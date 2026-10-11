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Oppo'dan yeni telefon geliyor: 16:9 ekran ve 1 mm çerçeve!

Oppo'nun geniş ekranlı yeni akıllı telefonu hakkında dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Katlanabilir olmaması beklenen cihazın 16:9 ekran oranı ve dört tarafında yaklaşık 1 mm kalınlığında çerçevelerle geleceği öne sürülüyor.

Oppo'dan yeni telefon geliyor: 16:9 ekran ve 1 mm çerçeve!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon üreticisi Oppo'nun geniş ekranlı yeni telefonuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirketin yeni telefonu, 16:9 ekran oranına ve dört tarafında yaklaşık 1 mm kalınlığında çerçevelere sahip olabilir.

Sızıntı kaynağı cihazın adını vermedi. Telefonun katlanabilir değil, geleneksel yapıda bir model olması bekleniyor. Önceki raporlarda Oppo'nun katlanmayan geniş ekranlı bir telefon piyasaya süren ilk Android markası olacağı öne sürülmüştü.

OPPO'NUN YENİ TELEFONUNDA 1 MM EKRAN ÇERÇEVESİ OLACAK

Digital Chat Station'ın son iddiasına göre Oppo'nun yeni telefonunda ekranın dört tarafındaki çerçeveler yaklaşık 1 mm kalınlığında olacak. Cihazın ekran oranı ise 16:9 olarak belirtiliyor.

İddia doğruysa ekran oranı, telefonu Huawei'nin ağustos ayında Çin'de tanıttığı geniş ekranlı ve katlanmayan Pura X View modelinden ayıracak. Android Authority ve Ubergizmo'ya göre Huawei Pura X View, 16:9,5 ekran oranına ve 1,05 mm kalınlığında çerçevelere sahip.

Oppo'nun tercih edeceği öne sürülen 16:9 ekran, Huawei'nin modeline kıyasla oransal olarak biraz daha uzun; bu da telefona biraz daha az geniş bir biçim kazandıracak. Ayrıca yaklaşık 1 mm olduğu öne sürülen çerçeveler, Pura X View'un 1,05 mm'lik çerçevelerinden çok az daha ince olacak.

Günümüzde akıllı telefonların çoğunda yaklaşık 19,5:9 ile 20:9 arasında ekran oranları kullanılıyor. Her iki model de bu telefonlardan çok daha geniş bir yapıda kalıyor.

Oppo dan yeni telefon geliyor: 16:9 ekran ve 1 mm çerçeve! 1

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16:9 formatı, aynı zamanda çevrim içi videoların ve televizyon yayınlarının çoğunda kullanılan standart.

Sızıntının doğru çıkması halinde Oppo'nun yeni telefonunda yatay videolar ekranı tamamen doldurabilecek. Aynı videolar daha uzun ekranlı telefonlarda görüntünün iki yanında boşluk bırakıyor.

Huawei Pura X View'da ise bu videolar görüntünün üstünde ve altında ince boşluklar bırakıyor.

Akıllı telefonların çoğunda 2017 yılına kadar 16:9 ekranlar kullanılıyordu. Üreticiler o yıl, dar gövdelere daha büyük ekranlar yerleştirebilmek için 18:9 ve 18,5:9 gibi daha uzun formatlara yönelmeye başladı.

OPPO'NUN YENİ TELEFONU NE ZAMAN TANITILACAK?

Yeni bilgiler, Digital Chat Station'ın mayıs ayında paylaştığı önceki sızıntıdan farklılık gösteriyor. Kaynak, o dönemde Oppo'nun geniş ekranlı telefonunun 16:10 oranına yakın düz bir ekranla geleceğini belirtmiş ve cihazı Reno X adıyla ilişkilendirmişti.

Digital Chat Station, o dönemde nihai özelliklerin henüz belirlenmediğini söylemişti. Kaynak, iki farklı ekran oranının aynı cihaza mı yoksa farklı prototiplere mi ait olduğunu ise açıklamadı.

Oppo'nun geniş ekranlı telefonunun, 2027 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı öne sürülen katlanabilir Find N7 modeliyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oppo, söz konusu telefonu ve özelliklerinden herhangi birini henüz doğrulamadı.

Kaynak: notebookcheck.net

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