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Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Tilki, bu kez photoshop uyguladığı fotoğrafıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

18 yaşındaki şarkıcı, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Genç şarkıcının paylaşımındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Fotoğraftaki photoshopu farkeden takipçileri, Tilki'nin paylaşımının altına, şu yorumları yaptı:

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"Alt bacağı üst bacağından kalın. Bu nasıl shop?"

"Aleyna'nın güzelliğine deniz bile dayanamayıp yamulmuş"

"Shopla kendini yapıştırmış gibi çıkmışsın"

"Hangi shop programı kullanıyorsun? Shop yaparken dikkat et deniz yamulmuş"

"Duvarları taşları yamulttun"

"Her şey hoşta neden bu kadar shop yapıyor ki? Keşke biraz doğal olabilse. Yeteneğine ününe laf yok ama biraz abartıyor"

"Shop yapmak için biraz acemisin"


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Aleyna Tilki aleyna tilki ınstagram

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