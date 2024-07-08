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Aleyna Tilki'nin sahne tarzı yine sosyal medyanın diline düştü! "Yataktan kalktığı şortla gelmiş gibi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 10:37
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"Kıyafeti eleştirmek tacizdir" diyerek geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Aleyna Tilki sahne tarzıyla yine sosyal medyanın diline düştü. Aleyna Tilki'nin şort bluz kombinini görenler kendini tutamadı.

Aleyna Tilki'nin sahne tarzı yine sosyal medyanın diline düştü! "Yataktan kalktığı şortla gelmiş gibi"

MYNET-Son dönemde sahneye çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki yine olay oldu. "Sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi bana taciz gibi geliyor” diyen Tilki şunları söylemişti:

“Bence öyle. Taciz çünkü. Çok yorgunum ama içinde sahne geçen bir cümle kullandınız, hemen yüzüm güldü."

Bu sözlerden 2 hafta sonra Aleyna Tilki Bodrum konserindeki tarzıyla dikkat çekti.

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Kısacık şort ve bluz kombiniyle sahne alan Aleyna Tilki sevilen şarkılarını söyledi. Hayranlarından beğeni alan genç şarkıcının sahne tarzı ise yine sosyal medyanın diline düştü.

"Yataktan kalktığı şortla gelmiş gibi" yorumlarının yapıldığı Aleyne Tilki ayrıca özensiz olmakla da suçlandı. İşte yapılan bazı yorumlar:

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"NE İSTERSEK GİYİYORUZ"

Aleyna Tilki bir süre önce şu sözlerle dikkat çekmişti:

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"Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum."


Express


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Aleyna Tilki
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