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Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 00:56 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şiir kitabı çıkartacağını açıklayan Tilki, yazdığı bir şiirini Instagram'dan paylaştı.

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Şiir kitabı çıkarma hazırlıkları yapan Aleyna Tilki, Kelebek isimli sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Tilki'nin şiirini bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.

Kelebek şiirini ilginç fotoğrafıyla paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem oldu.

aleyna

İşte Aleyna Tilki'nin Kelebek şiiri:

Ölmüş bir kelebeksin,hala güzel...

Ölü ve güzelsin... Cevapsız.

Karşılıksız.

Ve güzelliğin öyle kii,cansızlığına değer... Seni hep sevicem kraliçe!

Ruhunu kovalamak,bedenini yakalayıp ona sinmekten daha kıymetli... Dokunuşumu hissetmemen dahi tatmin etti beni...

Hızlanamayan kanatların sonsuza hızlandırdı içimi.

Kim bilebilirdi zaten senin nabzını?

Atamayan tarafın,içime aktı,eklemlerimi tıkadı.

Cansızdı kelebek ama beni kanatlandırdı.

Kıvrılıp akamadım bu sefer su gibi,ama havalandım,hava gazında salındım.

İyi ki öldün kelebek! İyi ki çıktın o kozadan,kanatlanınca üç gün yaşayacağını bilsen de ölünce bana bunları yaşatmaktan!

İyi ki öldün kelebek! Beni bana gösterdin... Bana kendi sonumu anlattırdın,sonumu gören insanların ağzından...

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