Aleyna Tilki'nin yeni klibinden yayınlanan fotoğraflar olay oldu! "Şarkı mı çıkarmış? Yoksa don reklamı mı?"

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Take it or leave it" isimli şarkısı oldukça konuşulmuştu. Ünlü isim, İngilizce parçasına çektiği klipte yer alan açık sahneler için pek çok eleştiri almıştı. Geçtiğimiz günlerde göğüslerine çanta takarak yaptığı paylaşımla konuşulan Tilki, bu kez yeni paylaşımıyla olay oldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN KLİP SAHNELERİ OLAY OLDU!

Göğüslerine çanta taktığı paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan isim bu kez yakın süreçte yayınlanacak yeni klibinden görüntüler paylaştı.

Yeni klibinde de file çorap stilinden vazgeçmediği görülen Tilki'nin paylaşımına pek çok olumlu ve olumsuz yorum geldi.

Aleyna Tilki, yeni klibinin yayınlanma tarihini ise ""Diamonds şarkımız cuma günü tüm dünyada yayında!" ifadeleriyle duyurdu.

"SESİYLE GÜNDEM OLAN ALEYNA BABA'YI İSTİYORUZ"

Bir takipçi Aleyna'nın eski zamanlarındaki gibi sesiyle gündeme gelmediğine vurgu yaparak, paylaşıma "Daha önceki sesiyle gündem olan Aleyna babayı istiyoruz" yorumunda bulundu.

"ŞARKI MI ÇIKARMIŞ, DON REKLAMI MI?"

Başka bir takipçinin ise "Şarkı mı çıkarmış? yoksa don reklamı mı?" yorumunda bulunması dikkat çekti.