MAGAZİN

Aleyna Tilki takipçisine ayar verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 20:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyada her paylaşımı olay olan Aleyna Tilki bu defa fotoğrafının altına takipçisinden gelen eleştiriye yanıt verdi.

Aleyna Tilki takipçisine ayar verdi

Şarkıcı Aleyna Tilki aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına 'Acaba ne gibi bir sürpriz geliyor?' şeklinde bir not bırakarak takipçilerini heyecanlandıran Aleyna Tilki'nin fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı:

Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar alan Aleyna Tilki, takipçisinin 'Ne sürprizi ya yine bir şarkı yapacaksın bir günde 5 milyon izlenecek sadece bu. Billboard veya Grammy'ye aday bile gösterilmeyecek' yorumunun altına '4 şarkım da Billboard listelerine girdi. Git Billboard sitesine Aleyna Tilki yaz.' cevabını vererek takipçisine ayar verdi.

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Aleyna Tilki aleyna tilki ınstagram

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