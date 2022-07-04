Aleyna Tilki tarzı beğenilmeyince mezar taşının yanında sere serpe poz verdi! Dikkat çeken not

Direk dansı pozu ve direk dansçısı çıkısıyla gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz gün Alaçatı'da sahne aldı. Tilki beyaz kısacık şortu beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeniyle sahneye çıktı. Genç şarkıcının tarzına pek çok olumsuz yorum geldi.

Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar için bazı takipçileri "Bebek bezi giymiş" yorumunda bulundu. Aleyna Tilki tarzıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olunca ilginç bir paylaşıma daha imza attı.

Aleyna Tilki üzerinde beğenilmeyen o kıyafetlerle İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazılı mezar taşıyla poz verdi. Mezar taşının yanında sere serpe uzanan ve ilginç pozlar veren Tilki'ye Sinan Akçıl da anlam verememiş olacak ki fotoğraflara soru işareti yorumunda bulundu.

Bazı takipçiler ise Tilki'ye "Allah akıl fikir versin" yorumlarında bulundu.



