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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşandı

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Magazin gündeminde sıklıkla yer alan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşandı

CNNTürk' ten Murat Aydın'ın haberine göre; Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.

Anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.

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Aleyna Tilki Havva Tilki

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