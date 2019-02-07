Mynet Trend

Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Hazal Kaya ve Ali Atay evlendi. Çiftin şahitliğini ise yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı... Kaya'nın Özgür Masur imzalı gelinliği ise sosyal medyada olay oldu.

Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu

Hazal Kaya ve Ali Atay dün akşamki düğünü sosyal medyaya da damga vurdu. Elbette her ünlü ismin düğününde olduğu gibi düğünün tüm detayları bir yana gelinin gelinliği bir yana gündemi geldi çattı.

hazal-kaya-ali-atay2

Düğünde Özgür Masur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya da çok heyecanlı olduğunu belirtti ve “Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, ‘Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın’ diye. Öyle de oldu” dedi.

hazal-kaya-ali-atay3

Özgür Masur da Hazal Kaya'ya olan sevgisini Instagram aracılığıyla paylaştığı fotoğrafın altına şu şekilde not düştü: 'Sana 17 yaşındayken gelinliğini dikeceğim sözünü vermiştim ve o gün bugün. Sana yapabilecegim hiçbir gelinlik senin güzel yüzünden daha güzel olamazdı. Seni çok seviyorum. Size hayat boyunca mutluluklar diliyorum.'

ozgurmasur_49450898_385141275620553_373405564856273902_n

Ne var ki Kaya’nın gelinliği beğenilmedi. Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakteriyle kıyaslanan Hazal Kaya’nın gelinliğinin kendisine yakışmadığı da söylendi…

Nihal karakterinin çok daha iyi olduğu, hatta hiç model bulamadıysa dizideki gelinliğin modeline benzer bir şey tercih edebileceği de yazıldı…

hazalkaya-askimemnu

Gelinlik gerçekten de Kaya’nın ne yaşına ne de proporsiyonuna pek gitmemiş. Üstelik, 28 yaşındaki Kaya’yı olduğundan büyük göstermiş. Kaya, tül kollar olmadan yine straplez bir model tercih edebilirdi lakin kollarındaki tül detayı göz yoruyor.

hazal-kaya-ali-atay5

Kaya’ya kadınsı modelden çok daha uçuş uçuş daha spor bir gelinlik tasarlanabilirdi…

Fransız kadınlarına benzeyen Hazal Kaya’nın taç yerine şapka takması güzel bir detay…

hazal-kaya-ali-atay4

Aksesuar olarak sade takılar tercih etmesi de yerinde bir karar olmuş. Melis İlkkılıç’ın yaptığı makyaj ise Kaya’ya çok yakışmış. Abartıdan uzak doğal tonlarda yapılan makyaj, yaşına da uygun olmuş. (Sözcü)

Kaya'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım gelinliği hiç beğenmezken bir kısım ise çok beğendi.


PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Galaya damga vurdular! Dekolte şovGalaya damga vurdular! Dekolte şov
"Botoks yaptırmayın" diyen takipçisine yanıt"Botoks yaptırmayın" diyen takipçisine yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özgür Masur hazal kaya Hazal Kaya gelinliği Ali Atay

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Ve evlendiler! İşte ilk görüntüler

Ve evlendiler! İşte ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya sesiyle de büyüledi

Hayranları mest olacak! Büyüledi

Kardashian kardeşler galaya damga vurdu

Galaya damga vurdular! Dekolte şov

Pınar Altuğ takipçisinin botoks yorumuna yanıt verdi

"Botoks yaptırmayın" diyen takipçisine yanıt

Millie Mackintosh inzivaya çekildi

Millie Mackintosh inzivaya çekildi

Şahan Gökbakar'dan Ebru Gündeş performansı

Ebru Gündeş performansı olay yarattı!

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi. İşte ilk görüntüler

Ve evlendiler! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.