Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu

Hazal Kaya ve Ali Atay dün akşamki düğünü sosyal medyaya da damga vurdu. Elbette her ünlü ismin düğününde olduğu gibi düğünün tüm detayları bir yana gelinin gelinliği bir yana gündemi geldi çattı.
Düğünde Özgür Masur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya da çok heyecanlı olduğunu belirtti ve “Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, ‘Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın’ diye. Öyle de oldu” dedi.
Özgür Masur da Hazal Kaya'ya olan sevgisini Instagram aracılığıyla paylaştığı fotoğrafın altına şu şekilde not düştü: 'Sana 17 yaşındayken gelinliğini dikeceğim sözünü vermiştim ve o gün bugün. Sana yapabilecegim hiçbir gelinlik senin güzel yüzünden daha güzel olamazdı. Seni çok seviyorum. Size hayat boyunca mutluluklar diliyorum.'
Ne var ki Kaya’nın gelinliği beğenilmedi. Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakteriyle kıyaslanan Hazal Kaya’nın gelinliğinin kendisine yakışmadığı da söylendi…
Nihal karakterinin çok daha iyi olduğu, hatta hiç model bulamadıysa dizideki gelinliğin modeline benzer bir şey tercih edebileceği de yazıldı…
Gelinlik gerçekten de Kaya’nın ne yaşına ne de proporsiyonuna pek gitmemiş. Üstelik, 28 yaşındaki Kaya’yı olduğundan büyük göstermiş. Kaya, tül kollar olmadan yine straplez bir model tercih edebilirdi lakin kollarındaki tül detayı göz yoruyor.
Kaya’ya kadınsı modelden çok daha uçuş uçuş daha spor bir gelinlik tasarlanabilirdi…
Fransız kadınlarına benzeyen Hazal Kaya’nın taç yerine şapka takması güzel bir detay…
Aksesuar olarak sade takılar tercih etmesi de yerinde bir karar olmuş. Melis İlkkılıç’ın yaptığı makyaj ise Kaya’ya çok yakışmış. Abartıdan uzak doğal tonlarda yapılan makyaj, yaşına da uygun olmuş. (Sözcü)
Kaya'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım gelinliği hiç beğenmezken bir kısım ise çok beğendi.
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