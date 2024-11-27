Ali Atay'ın sözlerine Cüneyt Özdemir'den tepki geldi! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i örnek gösterdi

Ünlü oyuncu Ali Atay, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Kahramanmaraş'ta ne işim var?" şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu sözleriyle gündeme gelen Atay, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Atay'ın bu açıklamalarına Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi. Ünlü televizyoncu, Ali Atay’ın sözlerini eleştirerek Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i örnek gösterdi.



"Özünde doğru bir şey söylüyor. Bir ülkede sel, yangın bir afet olduğu zaman o ülkede liyakatla seçilmiş, deneyim sahibi organizasyonlar buna müdahale ederler. Vinç yollarlar vs. Normal şartlarda bunu sivil insanların yapmaması lazım evet ama normal şartlarda' diyen Cüneyt Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"KIÇINI DEVİRİP UNUTMAZSIN"

"Mesela anormal şartlar ne? Ülkenin neredeyse beşte birinde deprem olmuş, Hatay'ın neredeyse tamamı çökmüş, normal şartlarda bir şeyler yapabileceklerin yapabilecek hiçbir şeyi yok. 'Sen şey mi yapacaksın? Ben ne yapacağım ki kardeşim vergimi veriyorum mu diyeceksin? Diyebilirsin. Yapan var, görmezden gelen, umursamayan. 'Ay ben böyle görüntülere dayanamıyorum' diyen. Bir parça, illa Türkiye vatandaşı da olmaya gerek yok, bir parça vicdanın varsa, insanlık namına bir parça vicdanın varsa, evet sabahın 4'ünde eşin vinç ararken sen de arabaya atlayıp gidersin kurtarma çalışmasına katılırsın. Hiçbir şey olmasa duyurursun. Kıçını devirip unutmazsın. Ali bey özelinde söylemiyorum, bazı ünlüler var böyle."

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in o dönem Londra'da yardım için çabalamasını örnek gösteren Özdemir "istersen yapabilirsin yani zor değil" ifadelerini kullandı.