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Ali Çetin: Bu şehir, burayı bunların başına yıkar

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 21.10.2019 08:26 | Son Güncelleme

Sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Denizlispor’da Kulüp Başkanı Ali Çetin, maçın hakemlerine yüklenerek, “Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz” dedi.

Ali Çetin: Bu şehir, burayı bunların başına yıkar

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım, artık bu vicdanın son noktası. Yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL’lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki, 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse, bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun, bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bugüne kadar da hep sustuk, artık bundan sonrada susmayacağız. Bunun başka ötesi de yok. Yazıklar olsun yani” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Çetin Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig

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