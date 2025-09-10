Ali Koç'a MHP'den açık destek! Devlet Bahçeli'nin kurmayları Fenerbahçe Kongresi öncesi peş peşe paylaştı

Ali Koç'a Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'ne günler kala Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) tam destek geldi. 14 Eylül Pazar günü yapılacak olan kongrede yeniden başkan adayı olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için peş peşe yapılan paylaşımlar bir anda gündem oldu.

MHP'DEN ALİ KOÇ'A "KOŞULSUZ" DESTEK

Ali Koç'un MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğraf karelerini paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır." ifadelerine yer verdi.

Aynı dakikalarda Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Koç'a olan desteğini ilan etti.

Şanlı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna Duyuru

"ALİ KOÇ’A DESTEĞİMİZİ İLAN EDERİZ"

Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.

"FENERBAHÇE’NİN GELECEĞİ İÇİN İRADEMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.

"BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN..."

Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"