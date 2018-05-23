Ali Koç Antalya'da Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Fenerbahçe üyeleri ve taraftarla Antalya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen başkan adayı Ali Koç, basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, otel dışında kendisini bekleyen yüzlerce taraftarla bir araya geldi. Koç, yaklaşık 3 saatlik bir toplantı sonrası, kendisini bekleyen taraftarlara, “Bana sizlerin toplantıyı dışarıdan dev ekrandan takip ettiğiniz söylenmişti, bilmiyordum burada beklediğinizi” diyerek özür diledi. Ardından sözü sık sık 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon’ sloganlarıyla kesilen Ali Koç, taraftara “İnşallah Ali Koç bir gün başkan olur” şeklinde karşılık verdi.

“Bir hayal gerçeğe dönüşecek”

Seçim sürecinde kendisine destek veren taraftara teşekkür eden Koç, “Bu mücadele ben ve ekibime eşlik ettiniz. İnşallah hep beraber başarırız. Daha da önemlisi inşallah bir gün şampiyon oluruz ve ben bu tezahüratı hak ederim. O zamana kadar bunu park edelim bir yere. Bana bu yolda müthiş bir destek oldunuz, kötü günlerimizde moral verdiniz, sahip çıktınız. 12 gün kala, belki de sizler sayesinde bir hayal gerçeğe dönüşecek” dedi.