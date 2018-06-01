''Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakmayacağını düşündüğüm için aday oldum''

Fenerbahçe markası son dönemlerde erozyona uğradı. 2015'te çağrıldıktan sonra, ondan evvel yaşadığımız olaylar vardı. Aziz Yıldırım, önce 'mahkeme kararını versin, bırakacağım' dedi. 9 Ekim 2015'te mahkeme kararını verdi. Daha sonra da "Kararımı değiştirdim, Yargıtay kararı sonrasında" dedi. Şimdi de 'tazminat sonrası' diyor. Tazminat yıllarca süren bir olay. Başkanın bana söyledikleri samimi gelmedi, başkanlığı bırakmayacağını düşündüm.

Babam Beşiktaşlı, bu işlerle de çok ilgilenmiş. Bizim seçtiğimiz dönemde ilgisi azalmış. Küçüklüğümden beri benim hayalimdi Fenerbahçe'ye başkan olmak. 2015 yılında başkanımız beni kulübe çağırdığı zaman üzerimizde çok büyük baskı vardı. 2017'de genel kurulda çıktım kürsüye ve "Bugün olmasa da yarın" dedim. Ve ok yaydan çıktı bir kere. Fenerbahçe'nin daha iyi yönetilmesi, içinde bulunduğumuz mali tablo nedeniyle bu kulvara girdim.

Bizim en büyük transferimiz felsefe değişikliği. Öncelik mali konular. 220 milyon TL faiz ödeniyor. Yeniden yapılanma olacak. Sonra camiadan beklentimiz olacak. Mali disiplin açısından farklı olacağız. Çok daha şeffaf olacağız. Kendi sahip olduğumuz şirketleri yönettiğimiz gibi Fenerbahçe'yi yöneteceğiz. Cumartesi günü açıklayacağım. Ciddi bir meblağı kulübün kasasına koyacağız.

Listemiz yüzde 80 hazır. Listemizde kadın var. Bir tane daha kadın arıyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde kadının yeri çok önemlidir.

Biz feda demiyoruz, rasyonel hareket edeceğiz diyoruz. Biz her zaman şampiyonluğa oynayan takım olacağız. Allah kimsenin başına 3 Temmuz gibi bir olay getirmesin. Maddi ve manevi olarak zarara uğradık. Gerek hisse değerleri olsun, gerek kadro dağıtmamız olsun. Gerek sponsorların çekilmesi olsun.

Aziz Yıldırım, 'Erkek gibi çıksın aday olsun' dedi. Ben de çıktım aday oldum. O laftan sonra aday olmasaydım 'Eee ben dedim neden aday olmadılar' diyecekti. Sadettin Saran da aday olacaktı ancak benim aday olduğumu görünce çekildi ve beni desteklediğini söyledi. Biz Fenerbahçeliler, tünelin sonunda ışık göremiyoruz. Ben taraftar olarak bunu söylüyorum. Küçüklüğümden beri maçlara gidiyorum. Benim elimde bir sihirli değnek yok. Tuğlaları tek tek hep birlikte inşa edeceğiz.

Vardar'da elendik ardından 16 milyon Euro'ya 2 tane transfer yapıyorsun. Ne yapacağız? Biz diyoruz ki bu artık devam edemez. Futbolda günü kurtarmayacağız. Biz artık futbolcu fabrikası olmalıyız. Öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmeliyiz. Futbolu baştan aşağı değiştirmemiz lazım. Camianın hancısı taraftar, gerisi yolcudur. Fenerbahçe'nin bir futbol felsefesi olmalı. Ona göre hocasını seçmeli, ona göre transfer yapmalı.

Sokakta çok farklı bir beklenti var. Yeni bir hikaye isteniyor. Yaşadığımız teveccühün adını koyamıyorum. Fenerbahçe eğer halkın takımıysa buna da kulak vermek lazım. Herkese sesleniyorum eğer seçilmezsek de stada dönün.

Ben neden seçilmem gerektiğini anlattım, onlar neden seçilmemem gerektiğini anlattı. Atışmalar beni rahatsız ediyor. Gece yatarken 'Ben ne yaptım da böyle oldu, daha düne kadar kol kola gidiyorduk' diye düşünüyorum. Kızgın değilim ama kırgınım.

Tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu yola bana inanıldığı için çıktım. Hep beraber bu noktaya geldik. İnşallah 2 gün sonra hep beraber bir hayali gerçekleştirebiliriz. Sizden ricam kabine girince vicdanınızı dinleyin. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor.