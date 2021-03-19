Ali Koç: Bu süreç, sandığımızdan daha uzun sürdü

Bankalar Birliği ile Finansal Yeniden Yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İmza sürecini anlatan Koç, "Sürece son 1 senede dahil olduk. 2,5 sene evvel başlayan süreçte şartlardan dolayı girememiştik. Eylül, ekim ayında bu süreci tamamlamayı planlıyorduk ama sandığımızdan daha uzun sürdü. Daha çetrefilli bir süreç odu. Önemli olan bundan sonrası, bu şartlara uyabilmek. Uymak için elimizden geleni yapacağız, uyamadığımız dönemler de olacaktır. Buradaki en büyük çözüm, ilgili yetkililerle görüştüğümüzde de ifade ettik, burada da tekrar herkesin huzurunda söylemek istiyorum, bankaların da işini çok rahatlatacak bir çözümdür. Bu da bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - %5 olan kulüp paylarının tekrar bu seviyeye getirilmesi. Legal bahis son dönemde 60 milyar TL'ye kadar çıktı. Bunu kulüplerinin oranlarını kaynaktan kesip direkt bankalara olan borçlarını ödemek için de devletimiz kullanabilir. Bu, göreceksiniz hem süreci hızlandıracak hem de rahatlatacaktır. Gerçekçi bir çözümdür. Ve çözümdür. Bu süreçte çok kişiye teşekkür edilecek ama ben özellikle Sayın Hüseyin Aydın'a, Sayın Musa Arda'ya ve Berrin Mahmutoğlu'na hem kulüplerin hem de tüm bankaların arzu, talep, zaman zaman kapris, gerçekçi veya gerçekçi olmayan istekleri, ricaları, herkesi büyük bir sabırla son derece yapıcı bir şekilde asgari müşterekte buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

