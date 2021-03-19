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Ali Koç: Bu süreç, sandığımızdan daha uzun sürdü

19.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bankalar Birliği anlaşması sonrasında konuştu.

Ali Koç: Bu süreç, sandığımızdan daha uzun sürdü

Bankalar Birliği ile Finansal Yeniden Yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İmza sürecini anlatan Koç, "Sürece son 1 senede dahil olduk. 2,5 sene evvel başlayan süreçte şartlardan dolayı girememiştik. Eylül, ekim ayında bu süreci tamamlamayı planlıyorduk ama sandığımızdan daha uzun sürdü. Daha çetrefilli bir süreç odu. Önemli olan bundan sonrası, bu şartlara uyabilmek. Uymak için elimizden geleni yapacağız, uyamadığımız dönemler de olacaktır. Buradaki en büyük çözüm, ilgili yetkililerle görüştüğümüzde de ifade ettik, burada da tekrar herkesin huzurunda söylemek istiyorum, bankaların da işini çok rahatlatacak bir çözümdür. Bu da bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - %5 olan kulüp paylarının tekrar bu seviyeye getirilmesi. Legal bahis son dönemde 60 milyar TL'ye kadar çıktı. Bunu kulüplerinin oranlarını kaynaktan kesip direkt bankalara olan borçlarını ödemek için de devletimiz kullanabilir. Bu, göreceksiniz hem süreci hızlandıracak hem de rahatlatacaktır. Gerçekçi bir çözümdür. Ve çözümdür. Bu süreçte çok kişiye teşekkür edilecek ama ben özellikle Sayın Hüseyin Aydın'a, Sayın Musa Arda'ya ve Berrin Mahmutoğlu'na hem kulüplerin hem de tüm bankaların arzu, talep, zaman zaman kapris, gerçekçi veya gerçekçi olmayan istekleri, ricaları, herkesi büyük bir sabırla son derece yapıcı bir şekilde asgari müşterekte buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
beyin değişti zeka değişti ama algılamak zor tabi senden beklemek zor tabi ana para nedir bilir misin 2 yılda ödemek nedir aynı parayı 7 yılda ödemek nedir onu bilir misin daha once biz bunu iki yılda öderiz diyenler imza atanlar vardı Ali Koç atmazken onlara ne değişti demen gerekirken küçük beynin böyle çalışıyo iste ne yazıkki sen oy da veriyorsun bu ülkede senin de 1 oyun var benimde
@erhncvk HADİ BENDE YİNE KÜÇÜCÜKTE OLSA BEYİN VARMIŞ BAK SEN SÖYLÜYORSUN PEKİ BUNLARIN HER SÖYLEDİĞİNE İNANIP SUÇU VE SUÇLUYU BAŞKA YERLERDE ARAYAN BEYİNSİZLERE NE DEMELİ HEP SUÇLU BAŞKALARI DEĞİL Mİ HADİ GEÇEN SENE BAZI SALAKLARI YEMLEMEK İÇİN AYKUTUN YARDIMCILARI PROGRAMLARI ÇALDILAR DEYİP YAYGARA ÇIKARMIŞLARDI SOR BAKALIM O BEYİN DİYE TAŞIDIĞINLA NOLDU BAŞKAN HIRSIZLIK YAPANLARI CEZALANDIRDIN MI YOKSA BİZİ YEMLEMEK İÇİN Mİ UYDURMUŞTUN PARDON YA SOYUNMA ODASI KORİDORLARINA HALI VE SECCADE DE SERMİŞLERDİ DİMİ BEYİNSİZLER İNANSIN DİYE ANLATILMIŞTI NEYSE SENİNLE AYNI HAVAYI SOLUMAKDA KÖTÜ
NOLDU ALİ NE DEĞİŞTİ DE İMZA ATTIN HANİ BU ANLAŞMALAR SİZİ BATAKLIĞA GÖTÜRÜRDÜ ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ MERAK ETTİM
Yakında herkes asıl konunun bahis şirketi olduğunu anlayacak.Bir ülke düşünün yasal tek bahis şirketi sahibi eskiTffbaşkanı olsun.şimdi bu bahis şirketi nasıl para kazanacak?şöyle oluyor favori takımlar kaybettikçe kazanan tek kişi demirören oluyor.bu sene bakın özellikle 4 büyük takımda hakemlerden şikayetçi.sadece biri değil.İlerde göreceksiniz bu işler gün yüzüne çıkar hakemler ile bahis şirketi arasında olan bağ var.Ali Koç ne diyor 60 milyar tl ye çıkan bir pazar oldu.ve bu paradan devlete giden ne biliyor musunuz?yuzde 1.2 artı senelik 34 milton tl bir devlet ancak bu soyulur

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