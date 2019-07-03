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Ali Koç: En faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "(Transferle ilgili) UEFA kararını bekliyor olmakla birlikte gerekli tüm çalışma ve hazırlıklar da bir yandan bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor" dedi.

Ali Koç: En faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak UEFA Disiplin Kurulunun vereceği karara göre hareket edeceklerini belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında, UEFA Disiplin Kurulunun vereceği kararın yeni sezon yapılanmasında bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA kararını bekliyor olmakla birlikte gerekli tüm çalışma ve hazırlıklar da bir yandan bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi, en doğru ve en faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor."

Taraftarları kombine almaya davet eden Koç, "Takımımız da camiamıza yakışır şekilde bir mücadele ortaya koyarak formamızın ve taraftarlarımızın hak ettiği şekilde bir karakter sergileyecek. Sezonun kapanmasının ardından takımlarımızın yaz dönemi arasında olduğu bu süreci, gelecek sezon Fenerbahçesini oluşturmak adına en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle; takımlarımızda görev alan, formamızı başarıyla taşıyan ancak sezon sonunda yollarımızı ayırdığımız tüm değerli isimlere katkıları için teşekkür ediyor; ailemize yeni katılan, katılacak olan takımlarımızın gücüne güç katacak tüm yeni sporcularımıza da Fenerbahçemize 'hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

3 ve 15 TEMMUZ MESAJI

Ali Koç, 3 Temmuz süreci ve FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişimiyle ilgili de açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugüne dair söylemek istediklerimiz kelimelere sığmayacak olsa da şunu şahsım ve tüm camiam adına dile getirmek isterim ki; kumpas olduğu, tuzak olduğu, kurgu olduğu sayısız kez kanıtlanmış bu davanın verilecek Yargıtay kararıyla artık sona erdirilmesi vazgeçmeyeceğimiz en büyük talebimizdir. Bu konuda kararlılığımız 3 Temmuz 2011 gününden farksızdır. O dönem, camiamız, başkanımız Aziz Yıldırım’ın liderliğinde, yöneticileri ve taraftarlarıyla Fenerbahçesine kalkan olmuş, tek vücut olarak bu zulme karşı kulübüne sahip çıkmayı başarmıştır. Bu camia pek çok farklı konuda görüş ayrılığı yaşayabilir ancak şartlar ne olursa olsun, 3 Temmuz kumpası bizleri aynı amaç altında bir araya getiren gerçeğimizdir. Temmuz ayında ülkemiz adına hiçbir zaman unutulmaması gereken bir başka olay da 15 Temmuz tarihidir. FETÖ’nün alçak darbe girişimiyle bu sefer de ülkemizin bağımsızlığına kast ettiği bu günde, millet olarak verdiğimiz mücadeleyi saygıyla hatırlıyor; hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

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