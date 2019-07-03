Ali Koç: En faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak UEFA Disiplin Kurulunun vereceği karara göre hareket edeceklerini belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında, UEFA Disiplin Kurulunun vereceği kararın yeni sezon yapılanmasında bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA kararını bekliyor olmakla birlikte gerekli tüm çalışma ve hazırlıklar da bir yandan bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi, en doğru ve en faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor."

Taraftarları kombine almaya davet eden Koç, "Takımımız da camiamıza yakışır şekilde bir mücadele ortaya koyarak formamızın ve taraftarlarımızın hak ettiği şekilde bir karakter sergileyecek. Sezonun kapanmasının ardından takımlarımızın yaz dönemi arasında olduğu bu süreci, gelecek sezon Fenerbahçesini oluşturmak adına en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle; takımlarımızda görev alan, formamızı başarıyla taşıyan ancak sezon sonunda yollarımızı ayırdığımız tüm değerli isimlere katkıları için teşekkür ediyor; ailemize yeni katılan, katılacak olan takımlarımızın gücüne güç katacak tüm yeni sporcularımıza da Fenerbahçemize 'hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.