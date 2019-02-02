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Ali Koç: Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyonluğun en güçlü takımı olacaktır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyonluğun en güçlü takımı olacaktır" dedi.

Ali Koç: Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyonluğun en güçlü takımı olacaktır

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, transfer gündemini, kulübün durumunu ve hakem hatalarını yorumladı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmak için gelmedik, biz buraya umutlu bir gelecek için geldik. Bu uzun bir yol, çetrefilli bir yol. Fenerbahçe hepimizin sorumluluğu. Fenerbahçe'nin bağımsız mali yapısı için desteğe ihtiyacımız var.

Futbol takımımızın puan durumunda bulunduğu durum kabul edilemeyecek pozisyonda. Kim ne derse desin, bizim takımımız söylendiği kadar kötü değildir. Bizim sezonun ilk yarısında yaşadığımız durumlar olanğandışı durumdur ancak bu takım artık rakiplerine psikolojik üstünlük kuracaktır. Bizim takımımız söylendiği kadar kötü değil ve Ersun hocamız ile beraber sezonun ikinci yarısında zaten bunu göreceksiniz. Ara transfer döneminde transfer yapmak çok zordur ancak biz hocamızın talep ve onayı doğrultusunda 5 transfer yaptık, umarım kısa süre içerisinde bunun karşılığını alırız. Hocamız da santrafor istedi ancak bunu yapamadık. Bizim bir transfer politikamız var, yazın yaptığımız transferleri de bu doğrultuda. Fenerbahçe'nin mali durumunu göz önünde bulundurmak zorundayız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Uzun vadede bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yabancı kontenjanında yaşanacak değişim nedeniyle Türk futbolcuların transferlerine yöneldik ve istediğimiz hamleleri yaptık. Bizim gönlümüzde iki farklı şehir vardır, biri Rize'dir, diğeri de Sivas'tır. İstanbul'dan sonra Fenerbahçe'nin iki kalesidir. Aatıf'a da çok talep vardı ancak biz Aatıf'ı Rize'ye vermeyi uygun gördük. İnşallah Rize de içerisinde bulunduğu durumdan çıkar.

MAÇ SONUÇLARI ÜZERİNE...

Malatyaspor ve Göztepe'ye karşı elde ettiğimiz galibiyetler bizim için 3 puanın ötesinde. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Fenerbahçe olacak, transferleri yaptık. Taraftarlarımız emin olsun ki, önümüzdeki sezon Fenerbahçe bu ligin en büyük şampiyonluk favorisi olacaktır. Göreve geldiğimiz dönemden bu yana bazı yönetimsel yanılgılardan dolayı istediğimiz sonuçlara biraz geç ulaştık.
ORGANİZE OLUYORLAR

"Bize karşı organize çalışanların tek bir amacı var; Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirmek. Elimizi taşın altına koyduk,k ayanın altına da koyarız. Beni ve yönetimimi bıktırmak istiyorlar ama biz her türlü cefayı göze aldık, çok da kararlıyız. Bizim yolumuz uzun. Fenerbahçe'yi her anlamda hak ettiği yarınlara taşıyacağız"

HAKEM HATALARINA TEPKİ

"Tarzımız değil ama hakem kararlarına da değineceğim. Sonuçlara direkt eden bazı hakem kararlarına maruz kaldık. Önce Bursa maçı, Malatya maçında verilmeyenler. Düdük astırma, lobi yaptırma gibi bir amacımız yok. Fenerbahçe'nin hakkını da göz göre göre yedirmeyiz"

UEFA AÇIKLAMASI

120 milyon euroya yakın kaynak yarattık. Şimdi yeniden kaynak lazım. Kampanya yapmak durumundayız. Her anlamda kulübümüzün gelirlerini arttırmak zorundayız. Yakında detayları açıklarız. Kulübümüze sahip çıkmanızı rica ediyorum

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