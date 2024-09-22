SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç ile Mourinho, Galatasaray maçının devre arasında kavga mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Ali Koç ile Mourinho, Galatasaray maçının devre arasında kavga mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak büyük bir üzüntü yaşayan Fenerbahçe'de, derbinin ilk yarısında alınan 2-0'lık skor sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddia edilmişti. Konuyla alakalı olarak Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Ali Koç ile Mourinho, Galatasaray maçının devre arasında kavga mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşma da Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

MOURINHO ALİ KOÇ İLE TARTIŞTI MI?

62bd8df0421a440f8315f507c97d4018

Karşılaşmanın ardından birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de maçın devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun tartıştığı öne sürülmüştü.

Ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA!

1657108472281-1556892516063-fenev

Fenerbahçe açıklamasında iddiaları yalanlarken, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
En Çok Okunan Haberler
Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Tanesi 40 liraydı... Hepsi o ülkeye kaçınca 120 TL'ye yükseldi

Tanesi 40 liraydı... Hepsi o ülkeye kaçınca 120 TL'ye yükseldi

Jose Mourinho'nun ağır mağlubiyeti, Avrupa basınında alay konusu oldu!

Jose Mourinho'nun ağır mağlubiyeti, Avrupa basınında alay konusu oldu!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

UEFA'dan Beşiktaş'a skandal hata!

UEFA'dan Beşiktaş'a skandal hata!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.