Ali Koç ile Mourinho, Galatasaray maçının devre arasında kavga mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşma da Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

MOURINHO ALİ KOÇ İLE TARTIŞTI MI?

Karşılaşmanın ardından birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de maçın devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun tartıştığı öne sürülmüştü.

Ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA!

Fenerbahçe açıklamasında iddiaları yalanlarken, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.