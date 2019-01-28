Ali Koç: İnatçıyız, sonuna kadar biz buradayız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, transfer konusunda önemli ifadeler kullanırken hakemlerin verdikleri kararları ve yayınlanan maç özetleri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Transfer konusunda konuşan Ali Koç ''Önümüzdeki 3 gün içerisinde 3-4 transfer de olabilir, 1-2 transfer de olabilir. Yazdan kalan artı paramızla, FFP içerisinde zaaflarımız olan pozisyonları güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Sadık ve Moses gibi transferleri takıma kazandırırız'' ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un diğer önemli açıklamaları...

''Biz yönetime geldiğimizden beri, kendimize has bir yaklaşımımız oldu. Sevgide saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Bu zaman zaman zaafiyet olarak görüldü. Bu duruşumuz bazı çevreler, bazı odaklar tarafından farklı yerlere çekildi. Biz örnek olmaya çalışıyoruz ama görüyorum ki işler kötü gittiğinde başka yerlere çeken odaklar içerisindeyiz.

''İNATÇIYIZ, BİZ SONUNA KADAR BURADAYIZ...''

Biz bu yola her türlü zorluğu göğüslemek için çıktık. Ama artık bir yerde yeter demek gerekiyor. Bunu Divan Kurulu'nda da konuşacağım. Biz buradayız, sonuna kadar buradayım. Camiam benim arkadam olduğu müddetçe de her şeyi göğüsleyebilirim. Son birkaç gündür üstümüze haddinden fazla saldırılar yapıyor. Bu bizi güçlendirir. Bu konuda da inatçıyız. Divan'da da net bir şekilde bu konuya değineceğim.