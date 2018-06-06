Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Ali Koç'un gelişi rüzgar gibi olurken, icraatları da kulüpte fırtınalar estirecek gibi görünüyor.
Dün akşam, sportif direktör olması beklenen Damien Comolli İstanbul'a gelirken, bu sabah da büyük operasyon başladı.
Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, ilk neşteri bu bölüme vurdu.
İlk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı. Operasyonun genişleyerek sürmesi bekleniyor.
(Fanatik)
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı
Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!
Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! (Damien Comolli kimdir?)
Beşiktaş Daniel Opare ile anlaşmaya vardı!
Fikret Orman'dan Ali Koç'a: 'Gelecek sezon ilk maçı beraber izleyelim'
Ömer Üründül TRT'nin Dünya Kupası yorumcu kadrosunda yer almadı!
Galatasaray eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı ile anlaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum