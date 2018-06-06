SPOR

Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi hızlı başladı. Dün akşam Damien Comolli'nin İstanbul'a gelmesinin ardından bu sabah da büyük altyapı operasyonu başladı. Ali Koç, Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararını aldı.

Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Ali Koç'un gelişi rüzgar gibi olurken, icraatları da kulüpte fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Dün akşam, sportif direktör olması beklenen Damien Comolli İstanbul'a gelirken, bu sabah da büyük operasyon başladı.

Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, ilk neşteri bu bölüme vurdu.

İlk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı. Operasyonun genişleyerek sürmesi bekleniyor.

(Fanatik)

5333340

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!
FIFA'dan Fenerbahçe için şok kararFIFA'dan Fenerbahçe için şok karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç Müjdat Yetkiner Kemalettin Şentürk Saffet Akbaş

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!

Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor

Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Alex'ten Aziz Yıldırım paylaşımı

Alex'ten Aziz Yıldırım paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.