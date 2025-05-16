SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ali Koç sözünü tutuyor... Fenerbahçe'den Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer! Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak... İşte yeni golcü

Bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar erkenden başlarken Başkan Ali Koç katıldığı bir yayında yaptığı açıklamayla çok ses getirecek isimlerin kadroya katılacağını dile getirmişti. Koç'un söz verdiği isimlerden ilki ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin tarihe geçecek transfer hamlesi...

Ali Koç sözünü tutuyor... Fenerbahçe'den Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer! Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak... İşte yeni golcü
Berker İşleyen
Randal Kolo-Muani

Randal Kolo-Muani

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe şampiyonluk şansını büyük oranda ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken yeni sezon hazırlıklarına başlamış, Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon bomba transferler yapacağının sözünü vermişti.

Sarı-Lacivertliler'de özellikle beklentilerin altında kalan En-Nesyri'nin yerine yıldız bir golcü alma planları sürerken bu mevkiye düşünülen isim ortaya çıktı.

EN NESYRI GİDİYOR, KOLO MUANI GELİYOR

Kolo_20Muani_20Francia

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen isim PSG'nin oyuncusu Kolo Muani oldu. PSG Başkanı ile yakın ilişkileri olan Ali Koç, 26 yaşındaki Fransız golcüyü İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Faslı forvetin yerini Kolo Muani ile doldurmakta kararlı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Randal_Kolo_Muani_PSG_102023

Haberde, Fenerbahçe'nin Kolo Muani için 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse, 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Screenshot_1

Öte yandan, Kolo Muani'nin öncelikli tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu, ancak Fenerbahçe'nin kısa sürede resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi. Bonservisi PSG'de bulunan Kolo Muani, geçtiğimiz ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Juventus'a kiralanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldıTaraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı
'Sakatım' diyerek oynamıyor! Büyük ceza...'Sakatım' diyerek oynamıyor! Büyük ceza...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Ali Koç son dakika fenerbahçe Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Taraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

Taraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

'Sakatım' diyerek oynamıyor! Büyük ceza...

'Sakatım' diyerek oynamıyor! Büyük ceza...

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

La Liga'da şampiyon Barcelona!

La Liga'da şampiyon Barcelona!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.