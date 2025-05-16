Ali Koç sözünü tutuyor... Fenerbahçe'den Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer! Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak... İşte yeni golcü

Fenerbahçe şampiyonluk şansını büyük oranda ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken yeni sezon hazırlıklarına başlamış, Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon bomba transferler yapacağının sözünü vermişti.

Sarı-Lacivertliler'de özellikle beklentilerin altında kalan En-Nesyri'nin yerine yıldız bir golcü alma planları sürerken bu mevkiye düşünülen isim ortaya çıktı.

EN NESYRI GİDİYOR, KOLO MUANI GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen isim PSG'nin oyuncusu Kolo Muani oldu. PSG Başkanı ile yakın ilişkileri olan Ali Koç, 26 yaşındaki Fransız golcüyü İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Faslı forvetin yerini Kolo Muani ile doldurmakta kararlı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Haberde, Fenerbahçe'nin Kolo Muani için 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse, 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Öte yandan, Kolo Muani'nin öncelikli tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu, ancak Fenerbahçe'nin kısa sürede resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi. Bonservisi PSG'de bulunan Kolo Muani, geçtiğimiz ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Juventus'a kiralanmıştı.