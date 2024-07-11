Ali Koç takımın başına getirmişti! Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli tutuklandı

Bir dönem sportif direktörlük görevini yürüten Ali Koç'un takımın başına getirdiği Fransız futbol adamı Damien Comolli ülkesinde devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında tutuklandı.

GALTIER'İN OĞLU DA TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 yıldır Fransız kulübü Toulouse’un başkanlığını yapan Comolli'nin, 2 sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de tutuklandığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz, eski Paris Saint-Germain menajeri Christophe'un bir başka oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti.

SAHTE MENAJERİ ANLAŞMAYA DAHİL ETTİ

İddiaya göre Toulouse’un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

BU AY YARGILANACAK

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor.

ALİ KOÇ GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelen Comolli, 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi kulübe getirmişti. Comolli Temmuz 2020'de Toulouse'un başkanı olmuştu.

