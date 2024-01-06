Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: ‘Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın…’

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili kulübü ve Ali Koç'u hedef alan sözleriyle ilgili bir tepkiler devam ediyor. Daha önce ilgili yazı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur" ifadeleri kullanılmıştı.

ALİ KOÇ’TAN ÇOK SERT ‘FETÖ’ TEPKİSİ

Selvi’ye bir yanıt da bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç da açıklamasında Selvi’nin yazısına çok sert tepki göstererek “Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun.” İfadelerini kullandı.

Ali Koç da Fenerbahçe’nin yaptığı resmi açıklamasında olduğu gibi, Abdülkadir Selvi'nin 2013 yılında Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.







