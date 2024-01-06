SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: ‘Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın…’

Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: ‘Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın…’

06.01.2024 07:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan oynanamayan Süper Kupa maçının yankıları sürerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan gündem yaratan bir çıkış daha geldi. Katıldığı bir canlı yayında Abdülkadir Selvi’nin Fenerbahçe’yi hedef alan yazısı ile ilgili de konuşan Koç “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” dedi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili kulübü ve Ali Koç'u hedef alan sözleriyle ilgili bir tepkiler devam ediyor. Daha önce ilgili yazı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur" ifadeleri kullanılmıştı.

ALİ KOÇ’TAN ÇOK SERT ‘FETÖ’ TEPKİSİ

Selvi’ye bir yanıt da bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç da açıklamasında Selvi’nin yazısına çok sert tepki göstererek “Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun.” İfadelerini kullandı.

Ali Koç da Fenerbahçe’nin yaptığı resmi açıklamasında olduğu gibi, Abdülkadir Selvi'nin 2013 yılında Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.

''Polisler soyunma odamıza girip Yurtta sulh cihanda sulh ve Ne mutlu Türküm diyene yazılı pankartlara el koydu'' ''Polisler soyunma odamıza girip Yurtta sulh cihanda sulh ve Ne mutlu Türküm diyene yazılı pankartlara el koydu''
''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz'' ''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması geldi!Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması geldi!
Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!
''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Abdulkadir Selvi atan maçı hürriy ürri̇yet maçın iyet da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.