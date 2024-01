Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iptal edilen Süper Kupa maçı için açıklamalarda bulunuyor! ''Çıkacağımız pankartta Cumhuriyet yazısı silindi''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının ardından ilk kez konuşuyor.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN PANKARTI İLE ÇIKILACAKTIR' YAZIYORDU"

Ali Koç: "Pankartın hiç üstünde durmadık çünkü TFF'nin pankartları vardı. Biz sadece barış mesajı vermek istedik. Rusya-Ukrayna maçında da kullandık. Avrupa maçlarında da kullandık. Bu pankart üzerinde ısrar dahi etmedik çünkü TFF bize şu ve bu pankartlarla çıkacaksınız diye yazı yazdı. Bu yazıda 'İki takımımız da sahaya Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun pankartı ile çıkılacaktır' yazıyordu."

"CUMHURİYET YAZISI PANKARTTAN KALDIRILDI"

Ali Koç: “Maç günü; TFF’nin pankartlarının değiştiğini, maç öncesi çocuklarımızın giyeceği tişörtleri ve Norm Ender’in ‘Parla’ şarkısının programdan çıktığını öğrendik. TFF, ‘Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun’ pankartını iptal edip ‘Yüzüncü yılımız kutlu olsun’ pankartı ile çıkacağımızı söyledi. Cuma günü yeni pankart bastırdılar. Bize yazıyla gelen, çocuklarımızın çıkacağı tişörtler de programdan kaldırıldı. Üçüncüsü de, 'Parla' şarkısı."

"ATATÜRK BASKILI TİŞÖRTE KARŞI ÇIKTIKLARI İÇİN BUNU KABUL ETMEDİK"

Ali Koç: "Yurtta sulh, cihanda sulh pankartını kabul edemeyeceklerini söylediler, tamam dedik. Ama Atatürk baskılı tişörte karşı çıktıkları için bunu kabul etmedik"

"BU SÜREÇTE EN AZ SIKINTILI TARAF SUUDİLER"

Ali Koç: "Bu süreçte en az sıkıntılı taraf Suudiler. Bizim anladığımız kadarıyla, maçtan günler önce programla ilgili sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamış. Buradaki sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'nda."

"SIKINTI OLABİLECEĞİ AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEDİ"

Ali Koç: "Otele gidiyoruz, kat tıklım tıklım. Yöneticilerimle toplantıya girmek istiyorum, 'tek gireceksiniz' deniyor. Toplantıda Gençlik ve Spor bakanımız var. Odaya giriyoruz. Masaya oturuyorum Sayın bakanımızın da iki danışmanı var. Sonrasında eski Gençlik ve Spor bakanımız da geliyor. Bize bir orta yol bulmamız gerektiği söyleniyor. Sayın Büyükekşi 'bizde her şey normal' diyor. Programı anlatıyor. Ben de 'her şey yolundaysa neden çağırıldık' diyorum. Pankart ve tişört söyleniyor. 'Pankartı kafadan sildik ama tişört olmazsa olmaz' diyoruz çünkü biz 100. yıl formamızı sadece bir kere kullandık. Üstünde hiçbir logo vs. yoktu. Bu maça bu formayla çıkamaycağımız için ısınmaya bununla çıkmak istedik. Anlatılan programın içinde bunun sıkıntı olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Galatasaray da o gün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazan bir pankart bastırmış ve ısınma tişörtlerine Atatürk logosu eklemiş."

"MÜTHİŞ BİR İLETİŞİM OPERASYONUNA BAŞLADILAR"

Ali Koç: "Kesinlikle konuşmayı düşünmüyordum. Konuşmak zorunda bırakıldım. Konuşmayacaktım. Riyad'daki kriz toplantısından sonra yetkililer konuşsun, kulüpler konuşmasın istemiştim. Bilgi kirliliği var, masumane bilgi kirliliği var, artniyetli bilgi kirliliği var. Dezenformasyona hizmet etmeme adına konuşmamayı tercih etmiştik. Son 5 gündür Fenerbahçe ve benim şahsımın etrafından döndürülmesi, iftiralar, yalanlar, belli merkezden düğmeye basılarak yapılan müthiş bir iletişim operasyonuna başladılar."

"CEVAP ALAMADIK"

Ali Koç: "Çarşamba günü maçtan önce, sabah 9 buçuktan önce yazı yazdık. 'Isınmaya bu tişörtle çıkacağız, maça bu pankartla çıkacağız...' diye. Cevap alamadık. Ertesi gün bir daha yazdık. Yine cevap alamadık."

"YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKARSA İŞİN ASLI ASTARI ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Ali Koç: "Maç günü Suudi yetkililerle iletişimimiz oldu. Yazışmalar ortaya çıkarsa işin aslı astarı ortaya çıkacaktır. Ortada büyük bir fiyasko var. Dibine inmeye çalışıyoruz. Bu nasıl oldu?"

"HATALI KARAR OLDUĞUNU YAŞAYARAK ÖĞRENDİK"

Ali Koç: “Sezon başında TFF, Almanya ve Suudi Arabistan konusunu bizlerle paylaştı. Almanya izin vermedi. Sonrasında biz 'Suudi Arabistan doğru olur' diye düşündük. Dünya futbolunun gözü Suudi Arabistan'ın üzerinde. Ciddi yatırımlar yapıyorlar"

"TFF İLE HİÇBİR ANLAŞMAMIZ YOK"

Ali Koç: "Biz bir mektup yazdık, hafta içinde federasyona. Protokolü rica ettik. Protokolu değil, maç öncesi süreçteki iki taraf arasındaki yazışmaları da istedik. Bizimle TFF arasında hiçbir anlaşma ve protokolümüz yok. Bence aslında sürecin çok amatörce yürütüldüğünü konulardan biri. Bizimle TFF arasında sözleşme yok. TFF ile Riyadh Season firması arasında sözleşme var. Bu sözleşmeyi biz görmedik. İddia ediliyor ya 'Sözleşme var, kulüpler imza attı, son dakika bu sözleşme dışında şartlar dayattılar' deniyor. Biz hiçbir sözleşme görmedik."

"ATANAN HAKEM OLACAK İŞ DEĞİL"

Ali Koç: "Süper Kupa finaline atanan hakem olacak iş değil. Futbol dünyasını biraz biliyorsanız söz konusu hakemin hangi takıma ne kadar yakın olduğu, geçmişi bilinen bir şey. Çok rahatsız olduk bu işten. Biz oraya gitmişken yabancı hakem istemiştik."

"BU KESİNLİKLE TFF'NİN KENDİ BAŞINA ALDIĞI KARAR DEĞİL"

Ali Koç: "Bu kesinlikle TFF'nin kendi başına aldığı karar değil. İstişare edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray olarak baskı olmasına rağmen projeye devam ettik. Galatasaray Kulübü, TFF'ye bir yazı yolluyor 'oynanmasın' diye. TFF Başkanı bizleri çağırdı, 'Ne düşünüyorsunuz?' dendi. Biz aynı noktada durduk. Galatasaray 'Oynamayız demiyoruz ama amir olarak senin karar vermen lazım, üstümüzden bu yükü almalısınız' dendi. TFF açıklama yaptı, 'TFF kararı olarak Riyad'da oynanacağı' söylendi. Hatta orijinali 30 Aralık'tı, 29'una alındı ki oyuncular aileleriyle yılbaşını geçirsin diye..."

"İKİ KULÜBÜN DE HABERİ YOK"

Ali Koç: "İki kulübün de yakından uzaktan sözleşmeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini görüyoruz. Cevapta diyor ki kısaca, 'Gizlilik vardır, bunu paylaşamayız, çok arzu ediyorsanız gelin, hukukçu yollayın gösterelim' deniyor."

"HAKEM YUMRUKLAMA OLAYINDAN SONRA..."

Ali Koç: ”Hakem yumruklama olayından sonra TFF Başkanı yabancı hakem düşüncesinden 180 derece döndü. Buna biz anlam veremedik."