Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar! Aziz Yıldırım'a teşekkür... Galatasaray ve Beşiktaş'a gönderme!

Fenerbahçe'de voleybol şubesinin 70'inci yıl galasında Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Koç, kulübün vizyonu ve başarılardan bahsederken ezeli rakiplerini de hedef aldı.

Aynı zamanda eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek 'Dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonuna katkıda bulunanları açıkladı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

''DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ FENERBAHÇE''

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe diyoruz. Bu, bir tanım değil, hakikatten ibarettir. Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hem yarışmacı hem de yetiştirici bir spor kulübü olarak yer alıyoruz. Var olduğumuz tüm branşlarda kulübümüzü gururla, emekle temsil eden sporcular yetiştiriyoruz.

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR...

Bugün gururla sahiplendiğimiz, rakiplerimizin bile kabul ettiği, 'Dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonunda emeği olan Fenerbahçemizin kurucu başkanları dahil olmak üzere, tüm başkanlarına ve de özellikle seyahat nedeniyle bu akşam aramızda olmayan Sayın Aziz Yıldırım'a şükranlar... Geriye dönük 20 yılda tüm amatör branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok büyük başarılar kazandık. Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduk. En sancılı 3 Temmuz sürecinde bile Fenerbahçe amatör şubelerde küçülmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir. En zor günlerimizi yaşadığımız 2011-2012 yılında Kadın Voleybol Takımımız Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve bizlere unutulmaz bir mutluluk yaşatmışlardır.

''İLELEBET BU ANLAYIŞ DEVAM EDECEKTİR''

Kulübümüz, kurulduğu günden bu yana, Cumhuriyetimizin hedefleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ülkesinin değerlerini sahiplenen zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi görev edinmiştir. İnşallah ilelebet bu anlayışımız devam edecektir.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME!

Bunları söylemek, yaşananları anlatmak, gurur duymak hepimizin hakkı ancak bunlar, 'Dünyanın en büyük spor kulübüyüz' demek arzu etmek, ifade etmekle olmuyor. Çok büyük bir özverili, disiplin, çalışma ve kaynak gerekiyor. Büyük spor kulüplerinin finansal çileler çektiği dönemde, ezeli rakiplerimizin, ebedi dostlarımızın neredeyse küçüldüğü ortamda Fenerbahçe bu vizyondan şaşmamıştır. Bu da ancak kaynak yaratarak olur. Kıymetli sponsorlarımızın desteği bu yolda olmazsa olmazdır. Fenerbahçe'ye sponsor olmak, Türk gençlerinin geleceğine dokunmaktır, milli bir adımdır. Biz buna yürekten inanıyoruz.

VOLEYBOL TAKIMINA ÖVGÜ

Kadın Voleybol Takımımız, son yıllarda yaptığımız yatırımlar, sponsorumuzun verdiği cesaretle ile bana göre bugünkü takımımız, dünyanın sayılı takımlarından biri. Bu ancak sponsorlarımızın bize verdiği cesaretle oluşmuştur. Bu senenin sarı-lacivert başarılarla dolu olmasını diliyorum.