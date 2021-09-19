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Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Pusuda olanlar var

19.09.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e 2-0 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Kötü sonuçların ardından kara tablo yaratılıyor, aynı şey Galatasaray'da da oldu. ne söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Koç, "Tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik hamleler var. Fenerbahçe'nin kötü gidip, krizle kongre ümit eden bir grup var. Her olumsuz sonuçta bunlar ortaya çıkacaktır, pusuda olan birden fazla ekip var" dedi.

Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Pusuda olanlar var

Fenerbahçe ligde ilk mağlubiyetini Başakşehir'e karşı aldı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kaybettiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. "Panik olacak bir durum yok" diyen Koç, "Tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik hamleler var" ifadelerini kullandı.

"PANİK OLACAK BİR DURUM YOK"

İyi oynamadık, rakamlara baktığımızda, rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor. Topa sahip olma, pas oranları, orta, gol pozisyonları, kaleyi bulan şutlar... Buna rağmen demek ki etkin oynamamışız ki mağlubiyetle dönüyoruz. Panik olacak bir durum yok.

"YOL KAZASININ ERKEN GELMESİ BİZE İYİ DERS OLACAKTIR"

Başakşehir'i tebrik ediyorum. Onların şanssızlığı bir yerde dönecekti, bize rastladı. Beklemediğimiz bir sonuç, biz de bir yerde kötü bir sonuç alacaktık, yenilecektik, o da bugüne rastladı. Olumlu açıdan bakarsak, yol kazasının erken gelmesi bize iyi ders olacaktır.

"ARZULADIĞIM NOKTAYA HIZLI GELDİK"

Savaşan, mücadele eden, formanın hakkını terinin son damlasına kadar verecek, bu camianın bilincinde futbolculardan bir takım yaratacağız demiştik. İlk dönemdeyiz ama arzuladığım bir noktaya hızla geldik.

"ZAMAN GEÇİRMEYE YÖNELİK HAREKETLERİN EN RAHAT YAPILDIĞI LİG BİZİZ"

Maçın skoru hakkında söylemiyorum, TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum.

"PENALTIMIZ TEKRARLANABİLİRDİ"

Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Penaltımız tekrarlanabilirdi, doğrudur ama VAR'dan gelen bir karar, hakem üçlüsünün ne kadar iyi yönettiğini gördük. Sivasspor maçı 45 dakika oynanmış, 12 dakika maç durmuş, 7 dakika uzatma verdiler.

"SAHA HAKEMLERİ İLE VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI"

VAR hakemiyle ilgili federasyona serzenişte bulunduk, haklı olduğumuzu söylediler. Ne söylesek aynısını söylüyorlar ama bir şey olmuyor. Saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı, federasyon bu sene yapamasa bile önümüzdeki sezona bunu yetiştirmeli.

"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR OLAY"

Kötü sonuçların ardından kara tablo yaratılıyor, aynı şey Galatasaray'da da oldu. ne söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Ali Koç "Galatasaray'da ne oldu bilemem, açıklamayı da görmedim. Bizde hiçbir şey kötü değilken başladı, bu bilinçli yapılan bir olay. Bunu ilk kurşuna kadar takip etmek mümkün. Çoğunlukla troll, yeni açılmış hesaplar olduğunu görüyoruz. Tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik hamleler var. Fenerbahçe'nin kötü gidip, krizle kongre ümit eden bir grup var. Her olumsuz sonuçta bunlar ortaya çıkacaktır, pusuda olanlar var.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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