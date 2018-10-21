SPOR

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2018 07:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçındaki etkisiz futbolun ardından çok sinirlendi.

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de moraller bozuk... Ligde topladığı 9 puanla, 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, takımın Sivas maçının ilk yarısında ortaya koyduğu etkisiz oyun sonrası öfkelendi. 4 Eylül Stadı'ndaki maçı oğlu Kerim Rahmi Koç'la birlikte tribünde izleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbola kayıtsız kalamadı.

İlk devrenin duraklama dakikalarında soluğu Mehmet Topal'la birlikte oturan Damien Comolli'nin yanında alan Koç, sinirli bir şekilde eliyle sahayı gösterdikten sonra Fransız sportif direktörün yanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç Comolli

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