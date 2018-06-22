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Ali Koç'tan flaş karar! Aykut Kocaman gitti yardımcıları kalıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği Aykut Kocaman'ın teknik ekibinin Phillip Cocu ile beraber çalışmalarını sürdürmesine karar verdi.

Ali Koç'tan flaş karar! Aykut Kocaman gitti yardımcıları kalıyor

Fenerbahçe'de görevden ayrılan Aykut Kocaman'ın ekibi görevine devam edecek.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile birlikte kulüpte görev almaya başlayan Murat Öztürk (Kaleci Antrenörü) BarışKarakoç (Antrenör), Zeki Murat Göle (Antrenör), Turgay Altay (Antrenör), Arda Keskin (Antrenör), Fatih Yıldız (Bireysel Performans Uzmanı), Alper Aşçı (Bireysel Performans Uzmanı), Melikşah Sezgin (Analiz Uzmanı). Eski ekipten yalnızca Fahrudin Omerovic görev almayacak.

Ali Koç'un kalmasını istediği ekip Aykut Kocaman'ın onayını alarak kulüpte kalmaya devam edecekler. Ekip üyeleri Samandıra'da 28 Haziran'da başlayacak çalışmalarda Cocu'nun yardımcıları olarak görev yapmaya devam edecekler. (Hürriyet)

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