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Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Futbolcu ayartmanın bedeli var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 19:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Oğulcan Çağlayan üzerinden Galatasaray'a mesaj yolladı.

Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Futbolcu ayartmanın bedeli var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından 6 maç ceza ile 1 milyon 200 bin euro para cezası vermesiyle ilgili konuştu ve sarı-kırmızılı takımı "futbolcu ayartmakla" suçladı.

BB Erzurumspor maçı sonrasında konuşan Ali Koç, "Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir." dedi.

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GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.

  1. Rizespor'un transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.

  2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır."


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Galatasaraysız durtamıyorsun ali korkma bu kadar sen kendi işine bak ayartan kulup mü sizden iyi o işleri anlayan kulup mü var boş yapıyorsun yapma aglama ziya aglama
Ali bakıyorum da bi havalara girmişsin hayırdır. Ne işler peşindesin yine
Yahu scout ekibiniz yok kime talip olsak onu kovalayan bir klupsunuz, gelmişsin hala önünde düğme ilikledigin terime gönderme yapiyosun, rutbeni bil öyle konuş...
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