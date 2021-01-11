Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Futbolcu ayartmanın bedeli var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından 6 maç ceza ile 1 milyon 200 bin euro para cezası vermesiyle ilgili konuştu ve sarı-kırmızılı takımı "futbolcu ayartmakla" suçladı.

BB Erzurumspor maçı sonrasında konuşan Ali Koç, "Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir." dedi.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.