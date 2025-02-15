Ali Koç'tan Galatasaray yönetimine tarihi çağrı! "Bileğine güvenen yabancı hakem ister"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar devam ediyor. Bu maç özelinde yabancı hakem talep ettiklerini açıkça dile getiren Ali Koç, Ekol TV'de Galatasaray yönetimine seslendi.

"UMARIM DERS ALMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı maça verilen Ali Şansalan, 3 yıl aradan sonra sarı-lacivertlilerin bir maçına atanmıştı.Bu konu hakkında konuşan Koç, "Derbinin hakemi Ali Şansalan için 3 sene önce söylemiştik. Trabzon maçından sonra umarım ders almıştır, hakemliğini ilerletmiştir." dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA 5 HAKEMDEN BİRİ GETİRİLSİN"

Derbinin hakemi hakkında talepte bulunan Koç, "Sonuçta bir maça vereceklerdi ama bu maça denk geldi. Sosyal medyadan baskı yapıldı ve bu maça verildi. Bazı isimler var ki bizim maçlarımızda sıkıntı yaşatıyor. Özellikle Galatasaray maçı özelinde Türk hakemlerini korumak adına, dünya çapında ilk 5 hakemden biri getirilsin ve tartışmalar son bulsun." ifadelerini kullandı.

"BİLEĞİNE GÜVENEN YABANCI HAKEM İSTER"

Galatasaray yönetimine seslenen Ali Koç, "Şampiyonluğun kaderini belirleyecek 6 puanlı bir maç. Bizim talebimiz açık net. Yabancı hakem istiyoruz. Bileğine güvenen dünya çapında bir yabancı hakem ister." açıklamasında bulundu.