Ali Koç'tan TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'a şok sözler

"Şeffaflıktan bahsetmek gerekirse size bir dosya dağıtacağım. Geçen sene, Mart gibiydi. TFF'de bir tane liste yayınlandı. Bu listede Süper Lig, Spor Toto ve liglerde menajerlere ödenen rakamlar vardı. Kimse bu listeyi araştırmadı. O sene Fenerbahçe açık ara bir şekilde yaptığı açıklamalarla 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. Mustafa Cengiz şeffaflıktan bahsediyor, KAP'a bildiriyoruz diyor. Biz de mecbur olduğumuz her şeyi KAP'a bildiriyoruz. 2018 yılında yapılan bütün transferlerde, Galatasaray Kulübü 10 bin euroluk menajerlik ödemesi yapmış. Luyindama gelmiş, Nagatomo gelmiş... Ben futbolcu ödemelerinin arasına koydum bunu diyebilirsiniz. Bu şeffaf mı, değil mi, buna kamuoyu karar verebilir. 2018 yılında Fenerbahçe en çok, Galatasaray en az menajerlik ödemesi yapmış. Bütün oyuncular alınmış ama topu topuna 10 bin euroluk menajerlik ücreti ödenmiş. Balıkesirspor bile 7 bin 500 Euro ödemiş. Şeffaf Galatasaray budur..."

"Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor sağ olsun Türkiye'de adil rekabet konusunda gün aşırı konuşmalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış, sırtını devlet yapmış, olabilir Türkiye'de pekçok stadı devlet yapıyor, ama kendilerinin yaptığı açıklamalarda sayın Ünal Karaman istifa etti. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama böyle zorla konunun içine çekiliyoruz. Hatırlayın bizim hocamızın istifası söz konusu değil, sayın Karaman istifa etti 2 gün gazetelere yansımadı. O da bizim işimiz değil. Biz bu kavganın içine çekiliyoruz. Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe'ye bağladılar. Koskoca şehrin belediye başkanı bu açıklamayı yapıyor. Ben bunları neden gündeme getiriyorum? Burada bazı maddeler var. Bir bakanın adı geçiyor. 'Trabzonspor'un hiçbir işleyişine karışmadı, sadece Trabzonspor ne zaman kapısını çalsa her zaman yardımcı oldu, öyle bir yardımcı oldu ki Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak kıvama geldi' ifadesi kullanılıyor."

"ZEKERİYA ALP ATAMALARI NASIL YAPTIĞINI ANLATTI"

Zekeriya Bey'e gelince; atamaları nasıl yaptığını anlattı. Bir mantık uygulanarak yapılıyor, nedir o mantık? Gözlemci form dolduruyor, bilgisayar bir puan veriyor. O puan şu rakamın altındaysa atanmıyorsun, üstündeyse atanıyorsun. Bu bir mantık. Ama gözlemci bir kişi. Genelde bizimle maçı izliyor. Hakem dünyasında da ahbap-çavuş ilişkisi var. Sorduk birkaç maçın puanını. Puanlarda mantık yok. Bir mantı kuralları çerçevesinde yapıldığını kabul ettik sadece. 'Bir gözlemci izlesin, bir kişi de televizyondan izlesin o da form doldursun hatta puanları açıklayın, daha şeffaf olur' dedik. Yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum.

"FENERBAHÇE'YE GELİNCE YOK AMA BAŞKA HER KONUDA FETÖ VAR"

Söz konusu Fenerbahçe ise FETÖ yok. Başka her konuda FETÖ var. Seçim zamanları bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Bu kadar mahkemeler, davalar olmuş. Kumpasları kuranların içeride olduğu, yurt dışına kaçtıkları ortada iken söz konusu Fenerbahçe ise yok. Ve daha da üzücüsü, geçenlerde bir eski milletvekili hanımefendi bu konulara değinmiş. Geçmişini araştırdık 11 yıl Bank Asya'da yöneticilik yapmış. Bakın ben size bir şey söyleyeyim; biz bu örgüte karşı en kuvvetli oldukları dönemde, tüm devletin kılcal damarlarına sirayet ettikleri, topyekün üzerimize geldikleri dönemde biz yapayalnızken, kimse yanımızda yokken biz bunlarla mücadele ettik. FETÖ'ye karşı mücadelenin fitilini Türkiye'de biz ateşledik. O yüzden vatanını seven her insan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini saygıyla karşılamaktadır.