SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç, taraftarlarla buluştu

Ali Koç, taraftarlarla buluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, statta bulunan Fenerium'da taraftarlarla bir araya geldi.

Ali Koç, taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının satışa çıkmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri statta bulunan Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi.

Maraton Alt Fenerium mağazasında taraftarlarla buluşan Başkan Koç, sarı-lacivertli taraftarlara yeni sezon formalarına ilgiden dolayı teşekkür etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Sosa ve Smolov’da sona gelindiSosa ve Smolov’da sona gelindi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Ali Koç, taraftarlarla buluştu
Ali Koç, taraftarlarla buluştu
Süper Lig'in yeni Vedat Muriqi'i Jetmir Topalli
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe hız kesmiyor
Fenerbahçe, Sosa ve Smolov’da sona geldi
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Jose Sosa, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.