Ali Koç topu Mehmet Büyükekşi'ye attı! Dikkatleri 2019 ve 2020 sezonuna çelti! ''Burada tutarsızlık var"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

"Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz."

"KULÜPLER AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZ"

"Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor."

"PASSOLİG MÜMKÜNSE KALDIRILSIN DEDİK"

"Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Yeni bir ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik."

"BU HAFTAKİ MAÇLARIN OCAK'A ERTELENMESİ..."

"Bu haftaki maçların Ocak'a ertelenmesi... Rekabette o da büyük bir haksızlık. Kurşunlanmadan sonra maçlar devam etti, biz tehdit edildik. Burada bir duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için milat sayılmalı. Biz bu işi çözebiliriz. Hakemler maçlara çıkar, çıkmaz.... Bilemiyorum. Hakemlerle ilgili düşüncemi biliyorsunuz."

"GÜN CESARETLE SORUNLARIN ÜZERİNE GİTME GÜNÜDÜR"

"Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almalıyız. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

"2019/20 VE 2020/21 SEZONLARINDA..."

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Gaziantep FK Başkanlığı yaptığı dönemde bazı maçlarda hakemlerle alakalı yaptığı açıklamalara göz atmanızı rica ediyorum. Çünkü tutarsızlık var."

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIDIR"

"Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."

"BUNLARI YAPMAMALISINIZ!"

"Asla yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı kullanmak!"

"TÜM İNİSİYATİFİ ALACAĞIZ VE ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ"

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız."

"TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYOR MUSUNUZ?"

"TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF, MHK değişiyor ama sorunlar değişmiyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize iletti, bakalım ne olacak."

"HERHALDE KAFASINDA BAŞKA BİR TAKVİM VARDI"

"Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste viyadükte kurşunlandı. Halen faili meçhuldur ve bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır. Orada bile maçlar oynandı. 'Fenerbahçe maçlara çıkmaza bedelini öder' dendi. Acele bir karar alındı."





