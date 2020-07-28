Ali Koç: Transfer ve teknik direktöre dair her şeyi açıklayacağız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezona dair yapılacak planlamayı açıkladı.

Ali Koç,"4-5 ayrı önemli konuda müşterek bir pozisyon belirledik. Bunu çok önemsiyorum. Umarım ilerleyen dönemde de bu gibi kararlar alabilecek olgunluğu, akıllı davranışı gösterebiliriz. Sezonun başlamasına, transfer döneminin başlamasına kısa süre kala, kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan yabancı oyuncu için karar alınması bazı kulüpleri sıkıntıya sokuyor. Fenerbahçe olarak biz daha rahatız ama bu dönem, dayanışma dönemi." açıklamasını yaptı.

YABANCI KURALI

Ali Koç,"Yabancı oyuncu için yeni karar 2021-22 sezonunda uygulansın, altına tüm kulüpler imza atsın. 'Oldu bitti'ye gelince ekonomik olarak da etkisi var. Gidecek, gelecek, transfer edeceğini oyuncularda pazarlık gücü azalıyor.Altyapıdan oyuncu yabancı sayısını değiştirerek çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ VERDİ! BAYRAMDAN SONRA...

Ali Koç,"Bayramdan sonra, ayın 4-5'inde transfer ve teknik direktör konusuyla alakalı her şeyi açıklayacağız. Camiamızın biraz daha sabretmesini rica ederim. Ligin 20 takımla oynanması bence olumlu, birçok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Bazı kulüplerin maddi kayıpları olabilir ama bunun kolaylıkla telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Düşmenin kalkmasını destekliyoruz." dedi.

