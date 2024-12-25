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Ali Koç'un babası Rahmin Koç'tan beklenmedik Fenerbahçe açıklaması: Üzülüyoruz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.12.2024 14:15
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Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Rahmi Koç, oğlu Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe için yaptığı açıklamada "Üzülüyoruz" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Ali Koç'un babası Rahmin Koç'tan beklenmedik Fenerbahçe açıklaması: Üzülüyoruz!

Beşiktaş'ta mevcut başkan olan, aynı zamanda da yapılacak seçimde başkan adayı olan Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

İsmail Küçükkaya'nın Beşiktaşlı iş adamı Rahmi Koç ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

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Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kuran okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Ali Koç son dakika beşiktaş fenerbahçe rahmi koç
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