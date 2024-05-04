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  4. Ali Koç'un oğlu sinirlendi, yanındakiler zor sakinleştirdi! İşte geceye damga vuran görüntüler

Ali Koç'un oğlu sinirlendi, yanındakiler zor sakinleştirdi! İşte geceye damga vuran görüntüler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 10:52
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı. Sosyal medyada ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un sinirli anları gündem oldu. Çılgına dönen Koç'u yanındakiler zor sakinleştirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

KENDİNİ TUTAMADI

Fenerbaçeli taraftarlar bu anlara tepki gösterdi. O isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da vardı. Monacolu oyunculara karşılık veren Koç'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral olurken yaşanılan gerginlik sırasında yanındakilerin zor sakinleştirdiği görüldü.

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ARAYA GÜVENLİKLER GİRDİ

Yaşananlardan dolayı salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

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