Ali Koç'un oğlu sinirlendi, yanındakiler zor sakinleştirdi! İşte geceye damga vuran görüntüler

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

KENDİNİ TUTAMADI

Fenerbaçeli taraftarlar bu anlara tepki gösterdi. O isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da vardı. Monacolu oyunculara karşılık veren Koç'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral olurken yaşanılan gerginlik sırasında yanındakilerin zor sakinleştirdiği görüldü.

ARAYA GÜVENLİKLER GİRDİ

Yaşananlardan dolayı salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.









